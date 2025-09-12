Blitz antidroga nella notte in piazzale Porta Nuova a Verona: due arresti per spaccio, sequestrati hashish, coltello e contanti.

Un’operazione notturna dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Verona ha portato all’arresto per spaccio di due uomini, di 45 e 27 anni, entrambi di origine nordafricana e già noti alle forze dell’ordine. Il blitz è scattato in piazzale Porta Nuova, area da tempo sotto osservazione per episodi legati allo spaccio di droga.

Alla vista della pattuglia, uno dei due ha tentato di liberarsi di un involucro, subito recuperato dai militari: conteneva 60 grammi di hashish, presumibilmente destinati alla vendita. La perquisizione ha permesso di rinvenire anche altre due dosi di hashish e un coltello lungo 15 centimetri.

Il complice, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 24 grammi della stessa sostanza e di 90 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Droga, arma e denaro sono stati sequestrati.

Entrambi sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio; per uno dei due si aggiunge anche il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il processo per direttissima è atteso in giornata presso il Tribunale di Verona.