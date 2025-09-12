Scuole aperte, al Museo Nicolis i ragazzi entrano gratis

Villafranca, Museo Nicolis: weekend gratis per festeggiare la riapertura delle scuole.

Nel weekend del 20 e 21 settembre al Museo Nicolis di Villafranca di Verona, si festeggia (gratis) la riapertura delle scuole. Per l’occasione, un regalo speciale alle famiglie: ingresso gratuito per tutti i bambini e ragazzi da 0 a 18 anni.

L’iniziativa nasce dalla volontà del Museo di avvicinare le nuove generazioni al patrimonio culturale e tecnologico, offrendo un’esperienza che unisce divertimento e conoscenza. Tra auto da sogno, moto leggendarie, biciclette storiche, macchine fotografiche e strumenti musicali, ogni sala racconta la storia dell’ingegno umano e dell’evoluzione sociale del XX secolo.

Oltre all’ingresso gratuito, il Museo offre ogni sabato e domenica alle 15:30 una Passeggiata Guidata, inclusa nel biglietto, che permette ai giovani visitatori di scoprire curiosità e storie legate alle collezioni in modo interattivo e coinvolgente.