“SecureLake 2025”: Guardia di Finanza intensifica la presenza sul lago di Garda, 84 sanzioni e 11 persone salvate.

Quest’estate il Lago di Garda ha visto intensificarsi la presenza della Guardia di Finanza sulle sue acque grazie all’operazione “SecureLake 2025”. L’iniziativa, condotta dalle unità navali di Salò, aveva l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, prevenire incidenti e promuovere un uso consapevole del lago.

Tra giugno e settembre, le pattuglie hanno effettuato 148 controlli, concentrandosi soprattutto sulle zone più frequentate del Benaco. Le irregolarità riscontrate sono state numerose: 84 violazioni che hanno comportato sanzioni per circa 53 mila euro. I problemi principali riguardavano l’uso improprio delle imbarcazioni vicino alla costa, la mancanza dei documenti obbligatori e dei dispositivi di salvataggio, e il superamento dei limiti di velocità da parte di moto d’acqua, comportamenti che avrebbero potuto mettere a rischio la sicurezza di bagnanti e diportisti.

Ma l’operazione non si è limitata a reprimere le infrazioni. Le unità navali hanno promosso la sicurezza preventiva, assegnando i “bollini blu” alle imbarcazioni in regola con tutti i dispositivi di sicurezza: un riconoscimento che certifica la conformità delle barche e offre un’ulteriore garanzia a chi naviga sulle acque gardesane.

L’impegno della Guardia di Finanza si è visto anche nei soccorsi: durante l’estate sono stati effettuati quattro interventi, salvando 11 persone in difficoltà.