Sabato 13 settembre una cena in piazza Santa Toscana per celebrare a Verona l’equinozio d’autunno.

L’associazione Fevoss Verona S. Toscana Odv, con il patrocinio della Circoscrizione 1^ del Comune di Verona, organizza per domani, sabato 13 settembre, in piazza XVI Ottobre a Veronetta (piazza Santa Toscana), la cena di fine estate, alle ore 19.15. E’ prevista un’offerta di 12 euro a partecipante, fino ad un massimo di 150 persone.

Per prendere parte all’evento contattare la segreteria dell’associazione al numero 0452250707 dalle 9 alle 12.

Per Fevoss Verona Santa Toscana “con questo evento conviviale si vuole mantenere l’unione, la condivisione e la gioia dello stare insieme. Il piacere di un buon convivio non si misura solo dal cibo, ma soprattutto dalla compagnia e dagli amici con cui lo si condivide. La convivialità, infatti, è un processo che arricchisce e rafforza i legami, un momento in cui le persone si incontrano e condividono esperienze e pensieri, creando un senso di comunità e appartenenza”.

“Questa cena non è solo l’occasione per stare in compagnia, ma soprattutto un’opportunità per ribadire l’importanza della solidarietà e la coesione della nostra comunità. Le edizioni passate sono state ben accolte dal quartiere che ha apprezzato il momento di convivialità in piazza Santa Toscana” ha dichiarato il consigliere e il presidente della commissione V sociale della prima circoscrizione 1^, Andrea Avanzi.