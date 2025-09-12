Mondiali di Aufguss nella sauna più grande del mondo: Aquardens

Aquardens, il parco termale di Verona, ospita i Mondiali di Aufguss nella sua nuova “Sauna del Deserto”.

Per la prima volta in Italia, i Campionati Mondiali di Aufguss approdano a Verona, ad Aquardens, il più grande parco termale del Paese. Dal 14 al 21 settembre, il Sauna Village del parco diventerà il cuore del benessere mondiale, accogliendo maestri di sauna, giurati e spettatori da tutto il mondo.

La competizione si svolgerà nella nuovissima “Sauna del Deserto”, la più grande del mondo, con 300 posti e 180 metri quadrati di superficie. Realizzata con legno pregiato, panche in Ayous e pareti LED panoramiche, è dotata di impianti multisensoriali, giochi di luce e suono e fontane d’acqua danzanti. Una struttura che unisce tradizione nordica, design contemporaneo e tecnologia immersiva, trasformando la sauna in un vero palcoscenico artistico.

Il campionato inizierà domenica 14 alle 18 con l’inaugurazione della struttura e il sorteggio dei concorrenti. Nei cinque giorni successivi, da lunedì a venerdì, le sessioni competitive si terranno dalle 10 alle 21.15, con performance singole e di squadra in cui calore, profumi e musica raccontano storie, trasformando ogni esibizione in un rito emozionale.

Venerdì saranno annunciati gli otto migliori concorrenti individuali e le otto squadre finaliste, che si sfideranno sabato 20 settembre. Alle 22 verranno proclamati i Campioni Mondiali di Aufguss 2025. Domenica 21 sarà invece dedicata al pubblico, con esibizioni aperte di tutti i vincitori.

L’edizione di quest’anno vedrà la partecipazione di circa 120 atleti provenienti da 18 Paesi, tra cui Germania, Polonia, Belgio, Svizzera, Paesi Bassi, Norvegia, Giappone e Canada. Ogni nazione porta con sé un approccio unico all’arte millenaria dell’Aufguss, tra scenografie elaborate, storytelling, profumazioni complesse e padronanza del gesto.

“È un’occasione straordinaria – spiega Federica Reani, General Manager di Aquardens –. L’Aufguss non è solo sport o relax: è tradizione, arte e identità”.

L’amministratore delegato di Aquardens, Flavio Zuliani, sottolinea l’importanza dell’evento: “La Sauna del Deserto rappresenta la nuova fase strategica del parco. Con Eurazeo investirà oltre 70 milioni di euro nei prossimi cinque anni per trasformare Aquardens in un vero hub internazionale del wellness e dell’intrattenimento”.