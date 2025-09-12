Investimento in monopattino, una persone grave all’ospedale

Investimento in monopattino a Vigasio.
Incidente nella serata di oggi, venerdì 12 settembre, a Vigasio, dove secondo una prima ricostruzione intorno alle 18.30 è stato coinvolto un monopattino mentre si trovava in via Verona. Rimane da verificare la dinamica dell’investimento.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi di soccorso del Suem 118, che hanno trasportato la persona investita in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Al vaglio delle forze dell’ordine l’esatta ricostruzione di quanto accaduto.
++ notizia in aggiornamento ++