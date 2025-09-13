Previsioni meteo a Verona per il fine settimana: in arrivo una nuova perturbazione, poi probabile colpo di coda dell’estate.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Ancora una volta la depressione d’Islanda prende in mano la situazione barica e pertanto il tempo non sembra destinato a stabilizzarsi e durante il fine settimana avremo il passaggio di un nuovo fronte perturbato.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato prima parte del giorno con cielo variabile a tratti nuvoloso ma la tendenza nel corso delle ore è verso un graduale peggioramento per l’arrivo della nuova perturbazione. In serata molto nuvoloso e piogge sparse su tutta la provincia, con venti deboli e temperature stazionarie.

Per domenica durante le ore notturne permangono condizioni di debole maltempo con residue piogge. Dal mattino aperture del cielo che diventa poco nuvoloso dal pomeriggio e si avvia verso un generale miglioramento. Venti che girano da occidente e temperature stazionarie.

Tendenza.

Lentamente la pressione tende nel corso dei giorni ad aumentare e con essa a calare l’instabilità, non è escluso che da metà settimana si possa affermare con maggiore determinazione una cellula di alta pressione in grado di portare verso un fine estate astronomico, mite e sereno.