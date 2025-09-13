Il comune di Verona assume educatori di asilo nido.

Il Comune di Verona ha indetto una selezione pubblica finalizzata alla formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione di personale da inquadrare nell’Area dei funzionari ad elevata qualificazione con il profilo professionale di educatore asili nido. Le domande devono essere trasmesse attraverso il Portale unico del reclutamento (InPA), di cui al seguente link entro il 22 settembre 2025.

La registrazione è gratuita e vi si accede esclusivamente tramite i sistemi di identificazione digitale resi disponibili dal suddetto Portale: SPID, CIE, CNS, eIDAS.

Prima dell’invio della domanda è necessario registrarsi al Portale e compilare il proprio curriculum vitae, in tutte le apposite sezioni del form predisposto nel Portale unico del reclutamento. Non sono ammesse modalità di iscrizione diverse da quelle indicate nel bando a pena di esclusione.

Il pagamento della tassa di partecipazione prevista deve essere disposto esclusivamente tramite sistema di pagamento PagoPA (Istruzioni all’Allegato 2 del bando); la ricevuta deve essere allegata alla domanda on line prima dell’invio della stessa.