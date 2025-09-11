Festa degli anziani in Sottoriva, pranzo offerto per 600 over 65

Domenica 14 settembre torna a Verona la Festa degli Anziani in Sottoriva.

L’Associazione di volontari e residenti VeroCentro con il patrocinio del Comune di Verona e della Circoscrizione 1^, promuove, anche quest’anno, la “Festa degli Anziani in Sottoriva”. Una giornata dedicata agli anziani di Verona, con il tradizionale pranzo offerto dalla Associazione, che si terrà all’aperto, sotto i portici di via Sottoriva, nel cuore antico della città, domenica prossima 14 settembre.

Nell’edizione 2023, l’ultima che si è svolta, hanno partecipato al pranzo circa 550 persone anziane, sedute ai tavoli sotto i portici della via, oltre ad accompagnatori e visitatori. L’iniziativa, grazie alla collaborazione con la Azienda Ulss Scaligera, è stata inoltre inserita all’interno del progetto “Inclusione sociale”.

“È sempre un piacere presentare questa manifestazione – spiega Luisa Ceni, assessora alle politiche sociali e terzo settore – perché nasce dall’associazionismo vero, quello fatto dalle persone che vivono il territorio ogni giorno, strada per strada. In questo caso, parliamo di via Sottoriva, nel cuore della Città Antica, uno dei luoghi più belli e iconici di Verona. La Festa degli Anziani è un momento di autentica convivialità, capace di portare a tavola, sotto i portici, fino a seicento persone del quartiere. È una manifestazione aperta, inclusiva, che dimostra quanto sia forte il legame tra chi abita questa zona e la propria comunità. Dopo trentuno edizioni, è chiaro che questo evento è sentito, apprezzato e atteso. Il merito va all’associazione VeroCentro, che con passione e impegno tiene viva una tradizione tanto semplice quanto importante”.

L’evento, assai atteso, quest’anno vedrà coinvolti molti anziani, impeccabilmente serviti dai volontari, guidati dal responsabile organizzativo Carlo Franco, che organizzeranno il tradizionale pranzo con prodotti tipici del territorio veronese a partire dal risotto all’isolana. A seguire balli e canti intonati dai volontari e dagli stessi partecipanti al pranzo.

“Un’area che merita nuova vita”.

“Sottoriva è un luogo nevralgico della città – aggiunge l’assessora alle Manifestazioni e al commercio, Alessia Rotta – eventi come questo, radicati nella storia del quartiere, sono fondamentali non solo per mantenerne viva la tradizione, ma anche per riaccendere l’attenzione su un’area che merita nuova vita. Non si tratta solo di animare una strada, ma di valorizzare un angolo di città, così ricco di identità e potenzialità. Da parte nostra c’è piena volontà di collaborare e il desiderio che questa manifestazione sia un punto di partenza per fare ancora di più. Vogliamo affrontare con decisione quelle zone d’ombra che si sono create negli ultimi dieci, quindici anni, tra negozi chiusi e un ricambio difficile, con l’obiettivo di restituire a Sottoriva e a tutta l’area circostante la vitalità che merita”.

Alla luce del valore dell’iniziativa e del successo ottenuto, si prevede un aumento della partecipazione, per la edizione 2025, a circa 600 persone oltre agli accompagnatori, con un notevole ulteriore impegno per tutta l’organizzazione.

“Un ringraziamento davvero di cuore, a nome di tutti i partecipanti – conclude Michele Abrescia, presidente dell’associazione VeroCentro – va a tutti i volontari della associazione VeroCentro, ai coorganizzatori e agli sponsor che hanno reso possibile organizzare l’evento, offrendo una giornata di festa con aperitivo, pranzo e intrattenimento agli anziani di Verona, rinnovando una tradizione antica, molto sentita e molto attesa da tutta la comunità veronese. Tra questi, ricordiamo il Comune di Verona e la Circoscrizione I Centro storico, nonché i sostenitori Agsm Aim, Fondazione Cattolica, Amia, Verona Mercato, Bauli e le osterie di via Sottoriva insieme alle tante altre attività e cittadini che sono legati a questa iniziativa e a tutto l’affetto che essa, anno dopo anno, è in grado di generare e che quindi, in molti modi la sostengono”.

Come iscriversi e partecipare.

Per partecipare al pranzo occorre iscriversi e mandare una email, con i nominativi completi delle persone interessate a partecipare, agli indirizzi: carlofranco41@gmail.com e verocentro@gmail.com e attendere la conferma dell’inserimento del proprio nominativo tra i partecipanti. Per chi non potesse usare la posta elettronica, sono a disposizione i numeri di tel. 339-6391453 e 347-8933103.

L’appuntamento è per domenica 14 settembre dalle 11,30 alle 13,30 per pranzo e aperitivo e fino alle 16 per trascorrere qualche ora in compagnia con musica e un bicchiere di vino offerto agli accompagnatori e ai partecipanti non anziani.

Per rendere più fruibile l’evento, e a tutela dei partecipanti e degli accompagnatori, è prevista la chiusura di via Sottoriva al traffico veicolare dalle ore 12.00 alle ore 16.00 circa. I residenti saranno invitati a non parcheggiare nella via il giorno dell’evento e a partecipare allo stesso, essendo l’evento una festa popolare, nella migliore e più genuina accezione del termine.