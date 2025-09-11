L’attaccante dell’Hellas Verona Daniel Mosquera è stato operato d’urgenza di appendicite all’ospedale di Negrar.
Brutta tegola per il Verona alla vigilia della sfida con la Cremonese: l’attaccante colombiano Daniel Mosquera è stato sottoposto questa mattina, giovedì 11, a un intervento di appendicectomia d’urgenza all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar.
Come comunicato dallo stesso club gialloblù, l’operazione “è perfettamente riuscita”, ma i tempi di recupero non consentiranno ovviamente al giocatore di scendere in campo con la Cremonese. L’assenza di Mosquera si aggiunge a quelle di Suslov e Valentini, già fuori da tempo per infortunio.