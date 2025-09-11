Adunata alpini 2027, sopralluogo della commissione Ana in vista del voto finale: “Verona ha tutte le carte in regola”.

Verona ribadisce la propria volontà di ospitare l’Adunata nazionale degli Alpini del 2027. Oggi in sala Arazzi l’Ana Verona, insieme alle istituzioni locali e alle categorie economiche, ha accolto la commissione dell’Ana in visita-sopralluogo. L’ultimo passaggio sarà il voto finale della commissione, previsto l’8 novembre a Milano, dove la città contenderà l’evento a Brescia.

“Verona, città alpina nel cuore e nell’anima, ha i numeri – in termini di logistica, servizi, accoglienza e capacità organizzativa – per ospitare l’Adunata nazionale 2027. E ha entusiasmo da vendere. Inoltre, il valore aggiunto di poter offrire agli avventori la bellezza e la maestosità di una città patrimonio Unesco che aprirebbe per l’occasione i suoi luoghi più suggestivi, Arena in primis. Abituata ai grandi eventi, tra gli ultimi la visita del Papa, è dunque pronta ad accogliere le penne nere che partecipano alle Adunate nazionali: un macro raduno in grado di richiamare oltre 400mila persone che a Verona manca dal 1990″.

È quanto hanno ribadito oggi in sala Arazzi i vertici dell’Ana Verona, il sindaco Damiano Tommasi insieme all’assessora ai Grandi eventi Stefania Zivelonghi e al comandante della polizia locale Luigi Altamura, la vicepresidente della Regione Elisa De Berti, il presidente della Provincia Massimo Pasini al vicepresidente nazionale dell’Ana Alessandro Trovant e ai membri della Commssione Adunata, presieduta da Stefano Boemo.

“L’Adunata torni in riva all’Adige”.

“Dopo 37 anni l’augurio è che l’Adunata torni in riva all’Adige”, ha dichiarato il presidente dell’Ana Verona Maurizio Trevisan, ricordando i 20mila soci della sezione scaligera. Sulla stessa linea il sindaco Damiano Tommasi: “Verona sa ospitare grandi eventi e lo farà con professionalità. È un’occasione per ringraziare gli alpini del loro impegno costante sul territorio”.

La vicepresidente regionale Elisa De Berti ha definito la candidatura “una gioia e un onore”, mentre il presidente della Provincia di Verona Flavio Pasini ha garantito “il pieno supporto della Protezione civile e dei sindaci del territorio”. Il Comune ha già stanziato un milione di euro, affiancato dal sostegno economico della Regione e della Provincia.

Il presidente della Commissione Adunata, Stefano Boemo, ha riconosciuto i punti di forza della città: “Logistica, sicurezza e l’opportunità di utilizzare l’Arena: Verona ha le carte in regola. Ma la decisione finale spetta al consiglio nazionale”.