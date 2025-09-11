Tutto pronto nelle piazze di Verona per il Festival della Ceramica

Le piazze di San Zeno, Pozza e Corrubbio a Verona, sono pronte per il Festival della Ceramica.

Le piazze di San Zeno, Pozza e Corrubbio si preparano a trasformarsi in un grande laboratorio a cielo aperto. Sabato 27 e domenica 28 settembre torna il Festival della Ceramica, giunto alla sua settima edizione e ormai divenuto un appuntamento di riferimento per appassionati, famiglie e curiosi.

Saranno presenti sessanta ceramisti professionisti provenienti dal centro-nord Italia, affiancati da tre maestri francesi, per un fine settimana che unisce tradizione e innovazione. Oltre alle esposizioni, il pubblico potrà assistere a dimostrazioni di tornitura, partecipare a laboratori di modellato pensati sia per adulti sia per bambini e perfino cimentarsi personalmente al tornio del vasaio.

Non mancheranno le contaminazioni artistiche: tra le iniziative in programma spiccano i momenti musicali dedicati alle ocarine, le attività con gli studenti del liceo artistico di Verona e il contest popolare “Vota il tuo ceramista preferito”.

Un’attenzione speciale sarà riservata quest’anno a Italo Calvino, nel quarantesimo anniversario della sua scomparsa. Al Museo del Carnevale, nell’ex Oratorio Santa Maria della Giustizia Vecchia, verrà allestita una mostra in cui le opere dei ceramisti proporranno una rilettura originale del mondo letterario dello scrittore, intrecciando artigianato e letteratura.