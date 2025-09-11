A Veronella si festeggia una fine dell’estate da “Dieci”

Festa di Fine Estate a Veronella: la Dieci Più Group sul palco con “Alice”.
Tutto pronto per la Festa di Fine Estate organizzata dal Comune di Veronella e dall’Assessorato alla Cultura, in programma sabato 13 settembre alle ore 20.45 nell’area verde di via Casetta. Protagonista sarà la Dieci Più Group, band formata da giovani musicisti diversamente abili che da anni condividono il palco con entusiasmo ed energia, trasformando ogni concerto in un’esperienza di pura emozione.
La formazione, diretta dal maestro Renato Ferrari con il supporto di numerosi volontari, nasce dal progetto “Diversamente in Musica” dell’associazione di volontariato Il Paese di Alice OdV, che si propone di migliorare la qualità del tempo libero dei ragazzi e favorirne l’integrazione sociale attraverso la musica.
Negli ultimi anni la band ha calcato numerosi palchi, conquistando il pubblico con esibizioni capaci di unire talento, spontaneità e gioia condivisa. Al termine del concerto, i presenti potranno partecipare a un momento conviviale organizzato con la collaborazione dell’associazione Santa Teresa.
In caso di maltempo, l’evento sarà spostato presso la Sala Civica di Veronella. L’ingresso è libero.