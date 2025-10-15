Asfa Verona, ciclisti e volontari pedalano contro le malattie rare

Pedalata di solidarietà da 130 km: Asfa unisce donatori di sangue e volontariato di Verona.

Preparate le bici: a Verona sabato 18 ottobre torna l’Asfa Tour – Giro delle Sezioni, la pedalata che celebra il “dono circolare”, unendo l’impegno dei donatori di sangue al dinamismo dello sport. Organizzato da Asfa (Associazione Donatori di Sangue San Francesco D’Assisi) con il patrocinio del Comune di San Giovanni Lupatoto, l’evento vedrà ciclisti e volontari percorrere 130 chilometri in una maratona di solidarietà.

L’obiettivo non è solo macinare chilometri, ma tessere una “grande rete di dono” che avvolga la provincia. Il percorso tocca otto tappe strategiche (tra cui San Giovanni Lupatoto, Zevio, Bonavigo e Castel d’Azzano) dove il gruppo incontrerà altrettante associazioni di volontariato, dalla Ronda della Carità alla Fondazione Più di un sogno.

Programma.

Il viaggio dei ciclisti partirà alle 7.45 da Verona, alla Ciclofficina della Ronda della Carità. Tra i momenti più significativi, l’incontro con i volontari di Medici Senza Frontiere alla Mensa della Carità di San Bernardino, tappa finale e luogo simbolico della nascita di Asfa.

In sella ci saranno non solo donatori, ma anche ciclisti dell’associazione sportiva “Mario Conti” di San Giovanni Lupatoto e del Bike Team di Zevio, e una rappresentanza di Luparound, l’iniziativa che raccoglie fondi per la lotta contro l’Atassia-Teleangiectasia.

Completando la scheda del tour, i partecipanti riceveranno un portachiavi speciale, simbolo del messaggio di inclusione creato dai ragazzi della Fondazione Più di un sogno.