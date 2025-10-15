Verona dice stop alla burocrazia: l’accesso alla Ztl Bus è più rapido

Ztl Bus, svolta digitale a Verona: attivo il nuovo portale che elimina lo Spid per l’accesso.

Verona semplifica l’accesso: è stato attivato lunedì 13 ottobre il nuovo portale dei servizi online per la Ztl Bus del Comune di Verona. Il nuovo strumento, realizzato per rendere più semplice e intuitiva la gestione e l’acquisto dei permessi, sostituisce il precedente sistema di accesso.

La novità principale riguarda le modalità di login: il nuovo sistema abbandona l’obbligo di autenticazione tramite Spid, introducendo un accesso basato su semplici credenziali (nome utente e email). Un cambiamento che punta a snellire le operazioni, soprattutto per le aziende di trasporto e i tour operator. Gli utenti già registrati non dovranno effettuare modifiche, mentre i nuovi dovranno procedere a una breve registrazione.

Istruzioni.

L’accesso al portale dedicato (raggiungibile cliccando su “Vai al sito Ztl Bus” sul vecchio indirizzo) è ora centralizzato e la compilazione delle richieste è stata ottimizzata. Una volta entrati, non sarà più necessario inserire ogni volta l’anagrafica del richiedente: basterà inserire i dati di fatturazione solo la prima volta.

Restano obbligatori i dati relativi ai veicoli (come il libretto di circolazione) e le eventuali agevolazioni, ad esempio i voucher alberghieri. Inoltre, la compilazione dei dati fiscali è stata resa più semplice, riducendo il rischio di errori.

Il portale è stato pensato anche per gli operatori internazionali: è prevista infatti la traduzione automatica in inglese, e le modalità di servizio per le guide turistiche rimangono invariate.

Amt3, la società che gestisce il servizio, sta in queste ore avviando una campagna informativa per accompagnare gradualmente tutti gli stakeholder e gli utenti nel passaggio al sistema rinnovato. L’obiettivo, come dichiarato dagli uffici comunali, è “rendere l’accesso alla Ztl Bus più snello ed efficiente per tutti gli operatori”.