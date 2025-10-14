Giro del Veneto a Verona, varchi Ztl aperti dalle 9.30 alle 19: ecco come e quando muoversi in città durante la corsa.

In vista del Giro del Veneto di domani, mercoledì 15 ottobre, il comune di Verona ricorda “ai cittadini e alle cittadine che dalle 9.30 alle 19 sono percorribili le corsie preferenziali (Autobus e Taxi) e aperti tutti i varchi di accesso alla zona Ztl”. Quella di via Torbido sarà percorribile a partire dalle ore 8.30 e fino alle 17.

Lungo il percorso saranno allestiti dei varchi veicolari temporanei, esclusivamente riservati a residenti e clienti di strutture turistiche, nella fascia oraria 13 – 15 e compatibilmente con il passaggio della competizione sportiva. Il passaggio sempre garantito è quello della galleria di via Volta per chi intende accedere o uscire dal centro storico.

I genitori potranno andare a prendere i figli a scuola nell’unica fascia disponibile tra le 12.45 e le 14.45. Per informazioni è possibile contattare il la Centrale operativa della polizia locale di Verona al numero 045 8078828.