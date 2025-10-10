Viabilità a Verona: come muoversi durante il Giro del Veneto

Giro del Veneto, Verona si veste di ciclismo: occhio, viabilità rivoluzionata.

Il grande ciclismo torna a Verona mercoledì 15 ottobre per l’87esima edizione del Giro del Veneto, e la viabilità cambia. Si tratta della storica manifestazione ciclistica che riporterà sulle strade scaligere le emozioni dei Campionati del Mondo del 1999 e 2004. Un evento sportivo di primo piano che, per ragioni di sicurezza, comporterà modifiche significative alla circolazione per gran parte della giornata.

La giornata sarà doppia: al mattino la gara femminile “Veneto Women”, al pomeriggio la competizione maschile, con arrivo nella centralissima Corso Porta Nuova.

Il circuito cittadino.

I ciclisti, partiti da Vicenza, entreranno in città da sud percorrendo Via Palazzina, Via San Giovanni Lupatoto, Via Campagnol di Tombetta e Viale Piave, per poi imboccare Corso Porta Nuova e dare inizio al circuito urbano.

Da lì, il percorso attraverserà i luoghi simbolo della città: Via Roma, Corso Cavour, Ponte della Vittoria, Lungadige Matteotti, Viale D’Annunzio, Torricelle e Circonvallazione Raggio di Sole, prima di tornare al punto di partenza in Porta Nuova. Un itinerario che rievoca i grandi trionfi di Teofilo Sanson, figura storica a cui sarà intitolato ufficialmente il circuito.

La gara femminile è attesa in città alle 11.40 con conclusione alle 12.40, mentre quella maschile attraverserà Verona nel primo pomeriggio, con arrivo previsto alle 16.55.

Viabilità modificata: orari e percorsi alternativi.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, dalle 10.45 alle 17.30 il circuito cittadino sarà interdetto al traffico veicolare. Sarà comunque garantito il collegamento est-ovest tramite i sottopassi tra Via Faccio e Viale Colonnello Galliano.

Via Torbido resterà percorribile in direzione est su metà carreggiata, con deviazione lungo viale Porta Vescovo. Stesso discorso per chi proviene da est verso il centro.

Il transito su Via Palazzina, Via San Giovanni Lupatoto, Via Campagnol di Tombetta e Viale Piave sarà chiuso per il tempo necessario al passaggio dei corridori, sia al mattino che nel pomeriggio.

Non sarà consentita la sosta lungo il percorso, mentre in determinate fasce orarie saranno previste “finestre di attraversamento filtrato”:

dalle 10.45 alle 11.30 .

. dalle 12.30 alle 15.00.

In quest’ultimo intervallo sarà possibile l’accesso al percorso per il trasporto pubblico e scolastico, così da garantire il rientro degli studenti e la continuità dei servizi essenziali.

Sicurezza e controlli.

La Polizia Locale sarà impegnata per tutta la durata dell’evento nel presidiare gli incroci strategici, gestire il traffico e intervenire in caso di emergenze. Le autorità raccomandano ai cittadini di pianificare con anticipo gli spostamenti e, se possibile, utilizzare percorsi alternativi o mezzi pubblici.

Chiusure anche il 14 ottobre.

Dalle 18 del 14 ottobre chiusura di Corso Porta Nuova, lato prospiciente a Piazza Pradaval, per consentire gli allestimenti della zona di arrivo, lasciando liberi gli accessi agli incroci e successiva chiusura del tratto interessato dal percorso dopo le ore 23.59 del 14 ottobre fino a fine manifestazione il 15 ottobre.



