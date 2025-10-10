Bambino friulano riporta serie ustioni a causa di un bollitore: elitrasportato d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento a Verona.

Un bambino friulano di appena 18 mesi ha riportato gravi ustioni su diverse parti del corpo dopo essersi rovesciato addosso un recipiente pieno di acqua bollente: è successo ieri a San Vito al Tagliamento, in Friuli Venezia Giulia, e il piccolo è stato elitrasportato d’urgenza in terapia intensiva pediatrica all’ospedale Borgo Trento di Verona.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’incidente sarebbe avvenuto all’interno dell’abitazione della famiglia. Il bambino si sarebbe avvicinato a un bollitore contenente acqua in ebollizione, rovesciandoselo accidentalmente addosso. L’acqua a temperatura elevata ha provocato ustioni di secondo grado al volto, al collo, al tronco e a un braccio.

Il bimbo è stato portato in un primo momento al pronto soccorso dell’ospedale di San Vito. Dopo una prima valutazione, i sanitari hanno disposto il trasferimento urgente presso una struttura specializzata. È stato dunque allertato l’elicottero del servizio sanitario regionale, che è poi decollato in direzione Verona, dove il piccolo è stato subito ricoverato nella terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Borgo Trento.