Da domani, mercoledì 15 ottobre, a Verona si possono accendere i termosifoni: ma ci sono delle precise regole da rispettare.

Da domani, mercoledì 15 ottobre, nel territorio comunale di Verona è possibile accendere i termosifoni, come previsto dalla normativa statale che definisce, tra le altre cose, i criteri per l’accensione dei termosifoni nel periodo invernale e le diverse applicazioni regione per regione.

Nel veronese, che ricade nella zona climatica E, l’accensione degli impianti di riscaldamento installati negli edifici è consentita dal 15 ottobre 2025 fino al 15 aprile 2026 nella misura massima di 14 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23.

Sono consentite temperature massime stabilite in 19 C° centigradi per gli edifici pubblici e privati e 17° C per gli edifici industriali e assimilabili, fatta eccezione per ospedali, case di riposo, asili nido e scuole dell’infanzia.