Il bus rosa dell’Atv in giro per Verona: obiettivo prevenzione

Atv in campo a sostegno della prevenzione e della salute delle donne, con un’iniziativa dedicata: un bus interamente rosa.

Anche Atv è in campo a sostegno della prevenzione e della salute delle donne, con un’iniziativa dedicata: un autobus interamente rivestito di rosa che sta già circolando sulle strade della città per dare evidenza alla Campagna “Ottobre in rosa” mirata alla prevenzione del tumore al seno e promossa da Azienda Ulss 9 Scaligera, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, Associazioni del Terzo Settore e Comuni del territorio. L’iniziativa si inserisce nel quadro della Campagna Nastro Rosa, promossa a livello nazionale con il duplice obiettivo di incoraggiare le donne a sottoporsi a controlli periodici e raccogliere fondi per finanziare la ricerca.

“Il servizio di trasporto pubblico è un nervo vitale del tessuto cittadino. Sentiamo il profondo dovere di contribuire attivamente al bene comune della nostra comunità – ha dichiarato il presidente di Atv, Giuseppe Mazza -. Rivestire il bus di rosa è un modo per veicolare quotidianamente un messaggio cruciale sotto gli occhi di migliaia di persone. Vogliamo contribuire a sensibilizzare le persone, e specialmente le donne, sul fatto che prendersi cura della propria salute è il primo passo per un futuro sereno e che Atv lavora concretamente in questa direzione: le nostre lavoratrici, grazie al Fondo TPL Salute, possono accedere gratuitamente a esami diagnostici per la prevenzione oncologica femminile.”

“Una macchia rosa per stimolare la riflessione”.

Il mezzo in livrea rosa, un vero e proprio testimonial in movimento della campagna, “è un messaggio forte e il simbolo visibile dell’impegno di Atv verso la responsabilità sociale d’impresa – aggiunge l’amministratore delegato di Atv, Massimo Bettarello – e vuole sottolineare il ruolo che le aziende possono e devono avere nel promuovere una cultura della salute e del benessere. Per la decorazione del bus abbiamo scelto un mezzo elettrico di ultima generazione, ad emissioni zero, proprio per sottolineare l’attenzione della nostra Azienda verso la salute dei cittadini. Le aziende hanno una enorme capacità di veicolare messaggi e di mobilitare risorse e la presenza di questa ‘macchia rosa’ sulle nostre strade mira a stimolare la riflessione e l’azione preventiva in tutta la cittadinanza”.