San Martino assume due nuovi agenti alla polizia locale

La polizia locale di San Martino si potenzia con due nuovi agenti: “Più sicurezza anche di sera”.

Il Comune di San Martino Buon Albergo accelera sul fronte della sicurezza e annuncia il potenziamento del corpo di polizia locale con l’assunzione di due nuovi agenti a tempo pieno e indeterminato. L’iniziativa, concretizzata con la pubblicazione di un concorso pubblico per esami (Area degli Istruttori), mira a garantire una maggiore presenza e un servizio più capillare sul territorio, rispondendo in modo più efficace alle esigenze della comunità.

Il bando.

Il bando, disponibile sul portale nazionale InPA e sul sito istituzionale dell’ente, è definito dall’Amministrazione come un “passo concreto” per consolidare l’organico esistente. I professionisti selezionati saranno chiamati a svolgere un’ampia gamma di funzioni, che spaziano dalla tradizionale gestione del traffico e vigilanza sulla corretta applicazione di leggi e regolamenti comunali, fino alla gestione delle emergenze e alla sicurezza urbana. Non secondaria sarà anche l’attività di sensibilizzazione ed educazione, in un rapporto costruttivo con i cittadini.

Il concorso.

Il concorso, che prevede due posti con possibile riserva fino al 50% per i volontari delle Forze Armate e gli operatori del Servizio Civile Universale, è aperto alle candidature fino al prossimo 18 ottobre. Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica tramite il portale InPA.