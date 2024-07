Pappagallo in fuga per 200 Km si piazza sull’albero della vicepresidente De Berti a Isola Rizza.

Pappagallo in fuga per 200 Km si piazza sull’albero della vicepresidente De Berti a Isola Rizza: si tratta di un esemplare di Ara di nome Pupo. Il volatile ha intrapreso un lungo viaggio dalla provincia di Varese fino a Isola Rizza. Qui è atterrato su un albero nella proprietà della vice di Zaia.

Dopo aver percorso circa 200 chilometri, Pupo ancora non si ferma. È fuggito il 9 giugno dalla casa della sua proprietaria nel Varesotto. Lei ha fatto numerosi appelli sui social media, finché qualcuno non ha segnalato di averlo visto nelle campagne della bassa veronese, soprattutto a Nogara e Asparetto.

Una foto lo ritrae su un albero della casa De Berti, immagine che è stata inviata alla proprietaria che lo ha notato “stanco e impaurito“. Le guardie forestali sono state informate perché sembra che il pappagallo per il momento si trovi ancora in zona.

Ma a quanto pare la cattura sembra un’impresa impossibile. Questa situazione potrebbe avere un esito triste, poiché i pappagalli come Pupo rischiano di vedere la fine della loro vita, in circostanze di “solitudine” come questa.