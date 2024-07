Boom auto usate in Veneto e a Verona: le più richieste

Boom vendita auto usate in Veneto e a Verona: ecco le più richieste per costi e prestazioni.

Nel primo semestre del 2024, il mercato delle auto usate in Veneto ha registrato una crescita significativa dell’11,8% nei passaggi di proprietà, secondo i dati dell’Osservatorio di AutoScout24. Questo incremento dimostra l’importanza del mercato delle auto usate per il rinnovo del parco circolante nella nostra regione.

Carburanti.

I veneti continuano a preferire le auto a carburante tradizionale, in particolare berline, Suv, crossover e fuoristrada dotati di dispositivi di sicurezza attiva. Nonostante la crescente attenzione verso l’ecologia, le auto elettriche rappresentano solo l’1,4% delle richieste totali, frenate dalla limitata autonomia delle batterie e dai costi elevati.

Passaggi: Verona è la prima.

Verona si posiziona al primo posto per numero di passaggi di proprietà, con 26.120 atti (+10,4% rispetto al primo semestre del 2023), seguita da Padova (24.196, +11,1%) e Vicenza (23.339, +11,3%). Rovigo, sebbene con un numero inferiore di passaggi (6.453), ha mostrato la crescita più dinamica (+17,6%).

Marche.

Nel mercato delle auto usate, la Volkswagen Golf si conferma il modello più ricercato in assoluto. Tra le ibride, l’Audi A6 è particolarmente apprezzata. Mentre tra le elettriche la Tesla Model 3 è in cima alle preferenze. A livello nazionale, le berline superano Suv e crossover nelle preferenze degli acquirenti, con il 41% del campione che punta su questa categoria, seguite dai Suv (31%) e dalle station wagon (19%). Le city car sono in crescita, conquistando il 16% delle preferenze.

Costi.

Il budget medio nazionale per l’acquisto di un’auto di seconda mano è di circa 16 mila euro, mentre i prezzi medi delle auto in vendita in Veneto nel primo semestre del 2024 sono leggermente calati a 24.470 euro, con una diminuzione dell’1,7% rispetto all’anno precedente.

Secondo Sergio Lanfranchi del Centro Studi AutoScout24, il mercato delle auto usate ha dimostrato una straordinaria vitalità, sottolineando l’importanza crescente di questo settore. Le preferenze dei consumatori continuano a orientarsi verso auto termiche, in particolare berline, Suv e crossover dotati di dispositivi di sicurezza avanzati. Un chiaro segnale di fiducia nella ripresa del mercato automotive sia nazionale che regionale.

Sostanzialmente il mercato delle auto usate in Veneto non solo è in crescita, ma sta anche diventando un canale strategico per modernizzare il parco auto della regione, offrendo agli acquirenti qualità e convenienza a prezzi più bassi.