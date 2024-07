L’impatto dei contenuti violenti e inappropriati sui bambini: cosa devi sapere

Internet è stata una rivoluzione magnifica per praticamente chiunque, riuscendo a trasportare le informazioni all’interno della vita di chiunque con una semplicità inarrivabile e fornendo, contemporaneamente, tutto il necessario per cambiare in meglio le vite di tantissimi. I pericoli non mancano però, e applicazioni come mSpy possono fare effettivamente la differenza.

Proteggi i tuoi bambini dai pericoli online

Parliamoci chiaro: per un bambino finirà davanti a un video semi pornografico o davanti a un contenuto violento è davvero facile, specie contro la sua volontà. La scelta dei social network di preferire curatele algoritmiche dei contenuti invece di curatele umane, implica il completo affidamento a dei sistemi di controllo inefficaci e incapaci di estrapolare il contesto dalle situazioni. Questo non è tutto: la possibilità di interazione con le persone reali che sono offerte dai social network permettono a malintenzionati e persone di dubbio gusto di interagire con chiunque; questo significa che a causa di queste scelte scellerate, i bambini sono più a rischio che mai nell’incontrare un malintenzionato, un truffatore o un molestatore. Tutto questo si riassume in una situazione molto semplice: un genitore deve per forza di cose correre anche molto rapidamente ai ripari se vuole evitare che il proprio bambino finisca vittima di qualche evento spiacevole navigando in rete. Fortunatamente, come vedremo dopo, le soluzioni smart non mancano di certo.

Che impatto possono avere i contenuti inappropriati sui bambini?

Quali sono i rischi che i bambini corrono nell’avere accesso senza soluzione di continuità a questo genere di contenuti? Secondo uno studio condotto nel 2001, esporre i bambini a scene di violenza senza contesto e senza che un genitore sia in grado di giustificarle, può influenzare il modo in cui i bambini pensano, sentono e si comportano.

La ricerca di Anderson e Bushman i bambini esposti in modo consistente alla violenza rischiano di:

sviluppare una visione distorta del mondo;

diventare più aggressivi;

soffrire più facilmente di sentimenti ansiosi;

diventare desensibilizzati dalla sofferenza degli altri;

perdere in empatia;

diventare incapaci di leggere correttamente gli stati d’animo altrui.

Tutta questa serie di situazioni rischiano di peggiorare ampiamente lo stile di vita dei bambini trasformando in maniera negativa anche quello dei genitori, che si ritrovano a dover avere molte più preoccupazioni di quanto sarebbe legittimo aspettarsi durante quella fascia di età. Fortunatamente, in questi casi, utilizzare applicazioni per il parental control può essere veramente sorprendente.

Come le applicazioni per il parental control possono aiutare?

In commercio esistono una montagna di applicazioni per il parental control, ovvero per il monitoraggio da remoto di quello che avviene su uno smartphone di un bambino da parte di un genitore. In questo caso strumenti come mSpy e Skype Tracker possono fare veramente la differenza: una volta installato, infatti, mSpy permette di accedere da remoto a una montagna di informazioni su come sta venendo usato il telefono. Installare mSpy è semplicissimo:

La prima cosa da fare è acquistare, dal sito ufficiale, l’abbonamento che si preferisce. Si riceveranno poi per email le istruzioni per l’installazione e un codice di registrazione. Su Android prima di procedere all’installazione è necessario disattivare la funzionalità Google Play Protect. Su iOS invece sarà necessario effettuare la sincronizzazione con iCloud inserendo le credenziali quando richiesto. Fatto ciò basterà inserire il codice di registrazione nell’interfaccia di mSpy quando richiesto per accedere a tutto quello che viene fatto col telefono.

Conclusioni

Attraverso applicazioni come mSpy e attraverso l’amore di un genitore è possibile palliare e rendere più vivibile la navigazione su internet di un proprio bambino. Le applicazioni per il monitoraggio e per il parental control rappresentano un ritrovato tecnologico indispensabile per dormire sonni tranquilli, tanto vale allora scegliere la migliore per stare ancora meglio.