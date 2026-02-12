Carnevale di Verona, il Papà del Gnoco sarà alla sfilata del Venardi Gnocolar.

Accordo raggiunto per il Carnevale di Verona, il sindaco Damiano Tommasi e il Papà del Gnoco firmano la tregua per la città: il sire sarà alla sfilata del Venardi Gnocolar. Dopo mesi di tensioni e incertezze che avevano fatto temere per il futuro della festa più amata dai veronesi, la fumata bianca è finalmente arrivata: il Papà del Gnoco tornerà a guidare il suo popolo lungo le strade della città.

Una tregua siglata nel nome della tradizione.

L’accordo è stato raggiunto ieri pomeriggio, 11 febbraio, durante un vertice decisivo al quartier generale del Bacanal del Gnoco. Attorno allo stesso tavolo sedevano il sindaco di Verona, il presidente del Comitato Bacanal e, naturalmente, il re del Carnevale in persona. L’obiettivo era unico e condiviso: proteggere l’integrità di una tradizione secolare e garantire che il Carnevale si svolga nella sua formula più autentica.

Il ritorno del Papà del Gnoco.

La notizia che tutti i cittadini aspettavano è ora ufficiale: il prossimo 13 febbraio, in occasione del Venerdì Gnocolar, Verona tornerà a colorarsi con la grande sfilata tradizionale. Non sarà un evento in tono minore, ma una festa in piena regola con la partecipazione di tutte le maschere veronesi, pronta a rispondere al desiderio di una comunità che non ha mai smesso di fare il tifo per il suo Papà del Gnoco.

Un impegno per il futuro.

Non si è trattato solo di risolvere l’emergenza immediata. Il Sindaco ha ribadito l’importanza di questo passo, promettendo un impegno personale per dare all’evento un assetto organizzativo stabile e duraturo. L’idea è quella di trasformare lo spirito di collaborazione ritrovato in una tutela definitiva per quello che è considerato un patrimonio storico della città.