Arrestato 44enne dai carabinieri di Verona, deve scontare 5 mesi e 28 giorni per furto.

Nel pomeriggio di martedì 4 febbraio i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Verona hanno arrestato un uomo di 44 anni, di nazionalità romena e già noto alle forze dell’ordine. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Corte d’Appello di Brescia, che ha revocato la sospensione dell’ordine di carcerazione e disposto il ripristino della misura detentiva.

Il 44enne dovrà scontare una pena residua di 5 mesi e 28 giorni di reclusione. La condanna definitiva, originata da una sentenza del Tribunale di Brescia e successivamente riformata in appello, riguarda un episodio di furto aggravato in concorso, commesso nel 2008 nella provincia bresciana. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Verona Montorio, dove sta già scontando la pena.