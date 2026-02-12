Nuove rotonde e piste ciclopedonali a Verona sud, quartiere Sacra Famiglia: investimento di 4 milioni e 200mila euro.

Rotonde e piste ciclabili: ultimato a Borgo Roma, quartiere Sacra Famiglia, l’intervento di sistemazione stradale nell’asse viaria tra via Gelmetto e via Vigasio e tra via Gelmetto e strada delle Trincee.

Un lavoro promosso dall’assessorato alle Strade e Giardini per circa 4milioni e 200mila euro di investimento, che ha riguardato: la realizzazione delle rotatorie tra via Gelmetto e via Vigasio e tra via Gelmetto e strada delle Trincee; la riqualificazione di via Gelmetto, con sottoservizi e marciapiede ciclopedonale, nel tratto tra Strada delle Trincee e via Vigasio; la sistemazione di Strada delle Trincee, dall’intersezione con via Gelmetto fino a via Mezzacampagna, con nuovi sottoservizi e percorsi ciclopedonali; la riqualificazione di via Leopoldo Biasi e di Strada delle Ferriere, che saranno successivamente aperte all’uso pubblico e cedute al Comune.

L’area verde.

Infine, la realizzazione di nuove aree verdi, tra cui un’area di circa 22 mila metri quadrati come fascia di mitigazione verso il quartiere Sacra Famiglia e un’ulteriore area verde di circa 5 mila metri quadrati in prossimità della rotatoria tra via Gelmetto e Strada delle Trincee.

“Un intervento fondamentale per questa parte della città – sottolinea l’assessore alle Strade e Giardini Federico Benini – che ha portato alla realizzazione di due rotonde importantissime. La prima tra via Vigasio e via Gemito, la seconda in via Gelmetto, completamente riqualificata, e Strada delle Trincee. Un lavoro importante di collegamento del quartiere di Sacra Famiglia con Cadidavid. Un ulteriore passaggio di intervento in un più ampio programma lavori che negli ultimi mesi ha portato alla realizzazione di diverse opere nella zona di Verona Sud”.