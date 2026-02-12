Udienza preliminare per le presunte violenze in Questura a Verona: tre condanne, un’assoluzione e dodici rinvii a giudizio.

Si è chiusa con tre condanne, dodici rinvii a giudizio e un’assoluzione l’udienza preliminare davanti al Gup del Tribunale di Verona nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte violenze avvenute nei locali della Questura. Secondo le accuse mosse dalla Procura, si delineerebbe un quadro di sofferenze e di torture inflitte dagli indagati a persone in quel momento vulnerabili, come un tossicodipendente e un senzatetto che si trovavano in Questura per accertamenti.

Tre poliziotti, come riferiscono Arena di Verona e Corriere di Verona, hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato: uno è stato condannato a 5 mesi e 10 giorni di reclusione per falso, un secondo a 4 mesi per lesioni, mentre un terzo ha ricevuto una multa di 200 euro per omessa denuncia.

Per gli altri dodici imputati il processo inizierà tra un anno, l’11 febbraio 2027. Le accuse contestate, a vario titolo, comprendono tortura, omissione di atti d’ufficio, omessa denuncia di reato, lesioni, peculato e falso. Da quest’ultima accusa è stata invece assolta una poliziotta “perchè il fatto non costituisce reato”. Altri due agenti, lo ricordiamo, sono già processo in un procedimento collegato.