Incidente sulla Porcilana, camion finisce nel canale a bordo strada.

Poco dopo le 15 di oggi, giovedì 12 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale che ha visto protagonista un mezzo pesante. Per cause in via di accertamento, mentre percorreva la SR38 “Strada Porcilana”, un autoarticolato è uscito dalla carreggiata terminando la propria corsa all’interno di un canale irriguo artificiale.

L’evento non ha coinvolto, fortunatamente altri veicoli. I vigili del fuoco, giunti con una squadra dal distaccamento di Caldiero e con l’autogru dalla sede centrale, hanno operato per estrarre il conducente dalla cabina di guida e per mettere in sicurezza l’intera area. Presenti sul luogo anche i sanitari del Suem118, che hanno prestato le prime cure all’autista e la polizia locale. L’evento ha avuto ripercussioni sul traffico della zona.