L’Olimpiade di Vivaldi a Verona: lo spettacolo è al Teatro Ristori

Fondazione Arena di Verona porta in scena al Ristori l’Olimpiade di Vivaldi per i Giochi 2026.
“L’Olimpiade” di Vivaldi debutta al Teatro Ristori e accende il fuoco dello spirito olimpico attraverso la grande musica barocca. Si tratta di un’opera che fonde il mito dello sport con il genio compositivo del “Prete Rosso”.
Un omaggio barocco ai Giochi.
L’iniziativa, che vede protagonisti i complessi della Fondazione Arena di Verona, rappresenta un’occasione unica per riscoprire un titolo rarissimo del repertorio vivaldiano. Diretti dal Maestro Giulio Prandi, l’orchestra e un cast di altissimo livello daranno voce a una partitura che celebra la forza, la passione e la competizione, rispecchiando perfettamente l’energia dei Giochi Olimpici che animano il territorio.
Le rappresentazioni sono previste per il 23, 25, 27 febbraio e il 1° marzo. Eccezionalmente ospitata nella cornice del Teatro Ristori, l’opera promette di trasportare il pubblico in un’atmosfera dove il vigore degli atleti si trasforma in virtuosismo canoro.