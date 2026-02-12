Soave in Love: come vivere un San Valentino romantico nel borgo medievale veronese.
Il 14 e 15 febbraio, il borgo medievale di Soave si trasforma per San Valentino in “Soave in Love – Un amore senza tempo”. Luci soffuse, tappeti rossi e l’abbraccio delle mura scaligere accoglieranno le coppie per un weekend che promette amore senza tempo.
Un sogno in carrozza e brindisi personalizzati.
Il clou dell’evento è un salto nel passato: un tour romantico in carrozza trainata da un cavallo bianco. Con partenza da piazza Antenna, le coppie potranno attraversare lentamente le vie del borgo fino al Parco Baccio Zanella. Qui, il romanticismo incontra l’esclusività: ogni coppia riceverà due calici personalizzabili con i propri nomi per un brindisi che diventa un ricordo indelebile.
Il programma.
- Musica per l’anima. Sabato 14 febbraio, le note cariche di energia del concerto “Gospel for Love – Note di Passione” riempiranno Piazza Antenna.
- Aperitivi storici. Sotto il loggiato del Palazzo di Giustizia, l’evento “Cicchetti d’Autore” celebrerà le eccellenze enogastronomiche del territorio.
- Set fotografici iconici. Dal grande cuore sul Ponte sul Tramigna (“Un ponte tra due cuori”) alla panchina illuminata del Palazzo del Capitano (“Love is Bright”), ogni angolo è pensato per lo scatto perfetto da condividere.
Il Borgo dell’amore.
Promosso dal Comune di Soave e dalla Pro Loco, l’evento invita a riscoprire il piacere di guardarsi negli occhi tra mercatini a tema in piazza Mercato dei Grani e installazioni luminose.