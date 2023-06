Poliziotti arrestati a Verona, Ilaria Cucchi: “Codice identificativo e body cam”

Poliziotti arrestati a Verona, interviene la senatrice Ilaria Cucchi.

Sulla vicenda dei cinque poliziotti arrestati in Questura a Verona con l’accusa di lesioni, falso e abuso d’ufficio interviene anche la senatrice dell`Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi. “E` assolutamente necessario introdurre nella nostra normativa il codice identificativo per il personale delle forze di polizia – afferma Ilaria Cucchi – e le bodycam da apporre sui caschi o sulle divise degli agenti con l`obiettivo di filmare, dall`inizio alla fine del servizio, le eventuali violazioni dei diritti che potrebbero verificarsi”.

“Gli arresti di 5 poliziotti della Questura di Verona per abusi, violenze, tortura, peculato, rifiuto e omissione di atti di ufficio e falso ideologico in atto pubblico – denuncia Cucchi- sono gravissimi e sono la spia di un fenomeno da non sottovalutare, vista anche la decina di agenti indagati e il trasferimento nelle settimane scorse di una ventina di agenti per rilievi di natura penale e disciplinare. Non si tratta quindi, come di solito si usa dire in questi casi, di `mele marce` ma di un vero e proprio sistema di coperture per coprire responsabilità e allontanare sospetti”.