Colleghi e amici ricordano lo scomparso Umberto Savoia: svelata la targa commemorativa all’ospedale di Villafranca.

L’ospedale di Villafranca e Bussolengo si stringono nel ricordo del dottore Umberto Savoia, scomparso prematuramente un anno fa: svelata la targa. Ci sono professionisti che lasciano un segno indelebile non solo per la loro competenza, ma per la traccia di umanità che seminano lungo il cammino. Umberto Savoia, già Coordinatore della Radiologia negli ospedali di Villafranca e Bussolengo, era uno di questi. A un anno dalla sua scomparsa, avvenuta a inizio 2025 dopo una lunga malattia affrontata con estrema dignità, colleghi, amici e familiari si sono riuniti all’Ospedale Magalini per svelare una targa che ne cristallizza il ricordo.

Più di un coordinatore: una guida umana.

Umberto Savoia non era “solo” il responsabile di un’unità operativa complessa. Per chi ha lavorato al suo fianco, è stato “una presenza solida e rassicurante”. I colleghi lo ricordano come “un uomo capace di ascoltare e di risolvere le tensioni con un’arma rara in corsia: l’umorismo“.

L’insegnamento della malattia.

Il momento più alto della sua testimonianza umana, evidenzia l’Ulss 9 in un post sui social, è arrivato paradossalmente con la sofferenza. “Nonostante la gravità della patologia, il giovane dottore ha scelto la strada della discrezione. Non un lamento, ma una dedizione costante agli altri che è continuata fino all’ultimo, lasciando un insegnamento di dignità che oggi i colleghi sentono come un impegno morale“.

Una targa per il futuro.

La cerimonia di svelamento della targa non è stata un semplice atto formale, ma un patto condiviso: portare avanti i valori di Umberto. “Ricordarlo non è solo un atto di memoria”, spiegano dall’Ulss 9 Scaligera, “ma l’impegno a continuare a prendersi cura delle persone proprio come lui ci ha insegnato”.