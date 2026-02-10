Solo i gruppi che parteciperanno alla sfilata del Venardi Gnocolar potranno accedere ai contributi per il Carnevale di Verona.

Solo i gruppi che parteciperanno alla sfilata del Venardi Gnocolar potranno accedere ai contributi previsti dal Comune per il Carnevale di Verona. La giunta comunale, come accade da tre anni a questa parte, ha infatti approvato i criteri generali di ammissibilità, le tipologie di spese ammesse e non ammesse e le modalità di concessione dei contributi a sostegno delle manifestazioni del Carnevale 2026.

L’amministrazione comunale ha stanziato 100mila euro complessivi a sostegno del Carnevale di Verona, confermando il proprio impegno nella valorizzazione di una tradizione storica e identitaria della città, tra le più antiche d’Europa ma anche a garanzia e trasparenza nell’uso delle risorse pubbliche. Lo stanziamento rappresenta il limite massimo di contributo per le manifestazioni carnevalesche di quest’anno.

Come è ripartita la somma di 100mila euro.

La somma è così ripartita: 75mila euro a favore dell’ organizzatore della sfilata del Venardi Gnocolar, in programma venerdì 13 febbraio 2026; 25mila euro complessivi destinati ai comitati carnevaleschi rionali di Verona partecipanti alla sfilata e organizzatori di eventi nei rispettivi quartieri. Per ciascun comitato rionale è previsto un contributo massimo di 5.000 euro, determinato sulla base delle spese ammissibili e del disavanzo rendicontato, nel rispetto dei criteri fissati dalla delibera.

La partecipazione alla sfilata del Venardi Gnocolar costituisce requisito necessario per l’accesso ai contributi comunali. La sfilata dei carri allegorici per il comune di Verona “rappresenta un evento di particolare interesse pubblico, il nucleo centrale del Carnevale cittadino, con un forte valore di comunità e di coinvolgimento territoriale”.

“La partecipazione alla sfilata requisito necessario”.

“Negli anni passati non si era mai reso necessario esplicitare – chiarisce l’assessora alla cultura Marta Ugolini – un requisito che è sempre stato applicato come prassi: la partecipazione all’evento più rappresentativo e identitario del Carnevale veronese, la sfilata del Venardi Gnocolar da parte dei beneficiari dei contributi comunali”.

“Quest’anno, anche alla luce del contesto attuale, la giunta ha ritenuto opportuno chiarirlo formalmente nella delibera che definisce criteri, modalità di rendicontazione e ribadisce, come avviene da tre anni, il divieto di doppio finanziamento. La partecipazione alla sfilata del Venardi Gnocolar viene quindi indicata in modo esplicito come requisito necessario per accedere al contributo dell’amministrazione comunale centrale, gestito dall’assessorato alla Cultura. Ribadendo l’invito a una partecipazione ampia alla sfilata del 13 febbraio”.

Le spese ammissibili.

La delibera definisce in modo puntuale le spese ammissibili, che includono, tra le altre: sicurezza e gestione delle emergenze, allestimenti, costumi, promozione e comunicazione, compensi per carri allegorici, bande e gruppi partecipanti, diritti amministrativi e spese organizzative direttamente connesse agli eventi. Viene inoltre stabilito che le spese devono essere tracciabili, pertinenti alla manifestazione e riferite a un arco temporale che va da luglio 2025 a maggio 2026, con una franchigia massima di 150 euro per le spese in contanti di minor importo.

Sono invece escluse dal contributo, tra le altre, le spese per beni durevoli, utenze, manutenzione delle sedi, spese legali (ad eccezione del responsabile della sicurezza), interessi di mora, spese di rappresentanza non pertinenti, omaggi, pubblicità commerciale. Ovviamente viene ribadito il divieto di qualsiasi forma di doppio finanziamento.

Le scadenze.

Entro il 30 giugno 2026 dovranno pervenire le rendicontazioni dei comitati rionali; entro il 31 agosto 2026 dovrà essere presentata la rendicontazione finale del Comitato Benefico Festa de la Renga. La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, per consentire la piena e tempestiva organizzazione delle attività collegate al Carnevale di Verona 2026.