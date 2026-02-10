Da Zelig a “Casa Morandi”: a Bardolino un fine settimana con la satira di Vergassola e i segreti di “Gianni”.

Bardolino alza il sipario, al Teatro Corallo arrivano l’ironia di Vergassola e la “Casa” dei figli di Gianni Morandi. Bardolino si conferma il cuore della cultura sul Garda con un fine settimana dedicato alla grande prosa contemporanea e alla comicità d’autore. La stagione teatrale del Teatro Corallo, curata dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con Fondazione Aida, ospita tre nomi d’eccezione per una doppia serata.

Il ritorno del “torchiatore” comico.

Il sipario si alza venerdì 13 febbraio con il sarcasmo tagliente di Dario Vergassola. In Storie sconcertanti, il comico ligure celebra vent’anni di carriera passati a “mettere sotto torchio” i grandi nomi della cultura, della scienza e della politica. Dai tempi di Zelig fino alle interviste più recenti, Vergassola trascinerà il pubblico in un vortice di domande fulminanti e risposte imprevedibili, confermandosi uno dei maestri della satira italiana.

Benvenuti a Casa Morandi.

Sabato 14 febbraio, il testimone passa a Marco e Marianna Morandi con la commedia brillante Benvenuti a casa Morandi. Cresciuti sotto i riflettori tra canzoni e rotocalchi, i due fratelli portano sul palco una memoria affettuosa e divertente della loro infanzia.

Lo spettacolo prende il via da un momento toccante e quotidiano: lo svuotamento della casa della storica tata Marta, scomparsa dopo cinquant’anni al servizio della famiglia Morandi. Tra aneddoti su papà Gianni e mamma Laura, incursioni telefoniche di parenti sempre pronti a chiedere qualcosa e dubbi del presente, la pièce segna anche il felice ritorno alla recitazione di Marianna, incoraggiata per l’occasione dal fratello Marco.

Un finale magico per i più piccoli.

Il weekend non dimentica le famiglie: lunedì 16 febbraio alle ore 17, il Teatro Corallo si trasformerà in un regno di fantasia con Le mille bolle incantate. La favola visiva di Silvia Gaffurini promette di incantare grandi e piccini con la poesia effimera e spettacolare delle bolle di sapone.

Info e biglietti.

Per maggiori dettagli sulla programmazione e per l’acquisto dei biglietti, è possibile consultare il sito ufficiale di Fondazione Aida.