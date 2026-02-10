Da Verona a Casablanca, nuovo volo diretto dall’aeroporto Catullo con la Royal Air Maroc, compagnia di bandiera del Marocco.

Da Verona a Casablanca, nuovo volo dal Catullo. In occasione della BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, Royal Air Maroc, compagnia aerea di bandiera del Marocco fondata nel 1957 e presente da oltre 50 anni in Italia, ha ufficializzato il lancio del nuovo volo diretto Verona–Casablanca, operativo a partire dal 21 giugno 2026 con tre frequenze settimanali (mercoledì, venerdì e domenica).

Un impegno per il mercato italiano.

Con l’introduzione di questa nuova tratta, Royal Air Maroc rafforza ulteriormente il proprio impegno verso il mercato italiano, che si conferma il secondo più rilevante in Europa per il vettore, rispondendo a una domanda sempre più dinamica e diversificata. Il volo da Verona porta a otto gli aeroporti serviti in Italia: Napoli, Catania, Roma, Milano, Bologna, Torino, Venezia e, appunto, Verona.

Il collegamento sarà operato con un Boeing 737-800, configurato con 12 posti in classe business e 147 posti in classe turistica. Gli operativi prevedono il volo AT890 in partenza da Casablanca alle 13:10 con arrivo a Verona alle 17:20, mentre il volo AT891 partirà da Verona alle 18:20 con arrivo a Casablanca alle 20:30. Questo assetto consente di offrire una combinazione di capacità e comfort adeguata sia alla domanda business sia a quella leisure sulla nuova rotta.

La novità segue il successo dell’apertura della rotta Catania–Casablanca, attiva dal 28 giugno 2025, che ha fatto registrare risultati ben superiori alle aspettative sin dal volo inaugurale, con load factor elevatissimi e una domanda robusta su tutti i segmenti: leisure, business e flussi legati alle comunità marocchine e africane.