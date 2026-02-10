San Valentino tra i monti: Mauro Corona ospite d’onore alla Fiera di Bussolengo.

Mauro Corona a Bussolengo: il richiamo della foresta entra nel cuore della di Fiera di San Valentino, sabato 14 febbraio, alle ore 21. L’ex bocciodromo di strada San Vittore ospiterà uno dei protagonisti più amati della cultura italiana contemporanea: lo scrittore, alpinista e scultore Mauro Corona.

L’incontro, inserito nel programma dell’assessorato alla cultura, vedrà l’autore dialogare con Luca Mantovani, caporedattore del quotidiano L’Arena, in una serata organizzata in collaborazione con Fondazione Aida.

Un viaggio tra i sentieri dell’anima.

Al centro della serata ci sarà la presentazione dell’ultimo libro di Corona, “I sentieri degli aghi di pino” (Mondadori). Attraverso la storia di due fratelli cresciuti tra i boschi, il romanzo esplora due modi opposti di vivere il rapporto con la natura. Uno guidato da un’etica ecologista rigorosa e l’altro che vede nella montagna una risorsa professionale e di guadagno. È un’opera profonda che invita a riflettere sulle proprie radici e sulle scelte che definiscono la nostra identità.

Bussolengo: crocevia di grandi autori.

La presenza di Corona non è un caso isolato, ma il coronamento della rassegna “Incontro con l’autore”. Solo nell’ultimo anno, il Comune di Bussolengo ha ospitato nomi di rilievo come Paolo Malaguti, Sara Rattaro e Beatrice Masini, oltre a voci autorevoli della geopolitica del calibro di Dario Fabbri ed Emilio Cozzi.