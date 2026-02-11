Verona, via libera al piano di Borgo Milano: meno traffico e case a prezzi calmierati.

Borgo Milano cambia volto, la giunta comunale di Verona ha dato il via libera definitivo al piano Pua per rilanciare il quartiere. Si tratta del Piano Urbanistico Attuativo di via Gobetti-via Fiumi, un intervento che promette di ridisegnare un tassello fondamentale del quartiere.

L’operazione, portata in Consiglio su proposta della vicesindaca e assessora all’Urbanistica Barbara Bissoli, non è solo una questione di mattoni e cemento. Al centro del progetto c’è infatti un forte pilastro dedicato all’Edilizia Residenziale Sociale (ERS): su un totale di 2.320 metri quadrati destinati al residenziale, ben 1.500 saranno vincolati a prezzi calmierati (2.800 euro al metro quadro), offrendo una boccata d’ossigeno a chi cerca casa in un mercato sempre più proibitivo.

Meno traffico in corso Milano.

L’intervento non si limita ai volumi abitativi. La vera novità per i residenti riguarda la viabilità. Grazie a una variante urbanistica, il progetto includerà la sistemazione di via Fiumi, garantendo finalmente il suo innesto diretto sulla rotonda di Corso Milano. Questo permetterà di creare un asse fluido tra via Sicilia, via Lucania e la principale arteria d’ingresso alla città, alleggerendo il traffico interno al quartiere.

Investimenti privati per il bene pubblico.

Il “pacchetto” di opere, dal valore di circa un milione di euro, sarà interamente a carico del soggetto attuatore. Non solo strade, quindi, ma anche nuovi parcheggi, aree verdi e sottoservizi che miglioreranno la qualità della vita in via Gobetti e dintorni. L’accordo prevede inoltre una complessa operazione di permuta tra Comune e privato per ottimizzare l’uso del suolo e una quota di monetizzazione che l’amministrazione reinvestirà in servizi per la collettività.

“Con questo atto rispondiamo a due esigenze fondamentali,” trapela da Palazzo Barbieri: “da un lato la fluidità urbana, dall’altro il diritto alla casa”. Il piano, che ha superato con successo tutti i controlli ambientali (VAS e VINCA) e non ha ricevuto osservazioni contrarie dai cittadini, si prepara ora all’ultimo miglio in consiglio comunale.