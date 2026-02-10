A Verona la rivoluzione del vintage: torna “Reuse & Ravana”

“Reuse & Ravana”: il mercatino del vintage di Remira Market sbarca a Verona.

Non è solo un mercatino, è “Reuse & Ravana”: la rivoluzione del vintage di Remira Market sbarca a Verona. Domenica 1 marzo, gli spazi di Spazio Vitale in via San Vitale 5, ospiteranno un nuovo appuntamento con Remira Market, il format itinerante che sta ridefinendo il concetto di shopping vintage in Italia.

Dalle 10:30 alle 20, con ingresso libero, cittadini e visitatori potranno immergersi in un’esperienza che va ben oltre la semplice compravendita di oggetti usati.

Oltre il mercatino: un manifesto etico.

Nato da un’idea di Katia Meneghini e Virginia Tardella, e curato a Verona da Monica Vernia, Remira Market è un evento culturale dedicato all’economia circolare. Il cuore del progetto è la promozione di uno stile di vita che privilegi la qualità rispetto alla quantità, valorizzando creazioni che sfuggono alle logiche frenetiche della produzione “fast” e stagionale.

Il motto dell’evento, “Reuse & Ravana”, sintetizza perfettamente lo spirito dell’iniziativa. Un invito a riscoprire il piacere di cercare tra capi selezionati, artigianato e design indipendente, trasformando il gesto del “rovistare” in un atto creativo e culturale.

Cosa aspettarsi.

L’edizione veronese proporrà una selezione accurata di espositori che spaziano in diverse categorie.