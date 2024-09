San Giovanni Lupatoto: al via l’ottobre “rosa” dedicato al mondo femminile.

A San Giovanni Lupatoto, anche quest’anno ottobre sarà un mese “rosa”, ossia dedicato alla prevenzione e alla salute femminile. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sui rischi per la salute delle donne, sull’importanza della diagnosi precoce e sull’accesso ai programmi di screening. Nell’ambito della rassegna “A Due Passi da Giulietta”, il Comune ha organizzato cinque incontri che tratteranno argomenti come la menopausa e la lotta contro il tumore al seno.

Il primo incontro, previsto per venerdì 4 ottobre alle 20:30 alla Sala civica del centro Culturale in Piazza Umberto I, affronterà i cambiamenti legati alla menopausa. La serata sarà condotta dalla dottoressa Gaia Bellini, specialista in ostetricia e ginecologia.

Mercoledì 9 ottobre, sempre alle 20:30 nella stessa sala, sarà dedicato alla salute delle ossa. Interverranno il dottor Francesco Bertoldo e la dottoressa Francesca Pellini, in collaborazione con l’associazione Gi.A.DA.

Mercoledì 16 ottobre alle 20:30, si concentrerà sulla diagnosi e cura dei noduli tiroidei. Saranno presenti i medici Eleonora Morelli e Giovanni Lazzari, e sarà possibile aderire allo screening della tiroide.

Venerdì 25 ottobre alle 20:30 si terrà un incontro con Elisabetta Iannelli, vice presidente dell’Associazione Italiana Malati di Cancro, che parlerà dei diritti dei malati e delle iniziative per tutelare la loro qualità di vita.

L’ultimo evento sarà giovedì 31 ottobre, alle 20:30. Appuntamento dedicato alle ultime novità sulla prevenzione e cura del tumore al seno. L’incontro è organizzato con Andos odv e vedrà la partecipazione di medici dell’azienda ospedaliera di Verona.