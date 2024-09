Bar e pizzeria di Villafranca: il Comune cerca gestori.

Il comune di Villafranca sta cercando nuovi gestori per due locali pubblici: il bar del centro giovanile di via Fantoni e la pizzeria degli impianti sportivi di Rosegaferro. Sono stati avviati i bandi per affidare la gestione di queste strutture di proprietà comunale.

Questo avviso era stato pubblicato sul sito del Comune qualche anno fa. Infatti le offerte dovevano essere presentate entro le 12 del 25 giugno 2019. Il canone mensile d’asta era di 2.300 euro. Ora, dopo il fallimento del secondo bando a dicembre, la ricerca è ancora in corso.

Per il centro giovanile, situato nell’ex mercato delle pesche, il Comune vorrebbe trovare un gestore in grado di non limitarsi al solo servizio bar, ma di creare anche occasioni di aggregazione per i giovani.

Anche la pizzeria all’area sportiva di Rosegaferro, chiusa da due anni a causa delle difficoltà incontrate dagli ultimi gestori durante la pandemia, potrebbe presto riaprire. A breve verrà pubblicato un nuovo bando. La pizzeria rappresenta un punto di ritrovo importante per la comunità locale e non solo.