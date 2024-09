Nogara, controlli a tappeto: arresti e denunce per droga.

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Villafranca di Verona e di Nogara hanno intensificato i controlli sul territorio, specialmente nei luoghi di ritrovo. Questa attività è iniziata dopo l’arresto di un giovane marocchino accusato di omicidio, e ha già portato a molte denunce e sequestri di droga.

Durante il fine settimana, oltre 150 persone e 70 veicoli sono stati controllati. Un automobilista è stato multato per guida in stato d’ebbrezza e un altro per uso di sostanze stupefacenti. Un giovane è stato segnalato per uso personale di droga, e sono state elevate 11 contravvenzioni al codice della strada. Inoltre, sono stati sequestrati 15 grammi di hashish.

Le forze dell’ordine hanno anche denunciato un 27enne marocchino che si trovava in un supermercato, nonostante un divieto di soggiorno nel comune di Nogara. Domenica, un 25enne egiziano senza fissa dimora è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver cercato di fuggire durante un controllo e aver danneggiato alcuni arredi della stazione.

I carabinieri continueranno a lavorare per garantire la sicurezza dei cittadini e invitano tutti a segnalare eventuali reati chiamando il numero d’emergenza 112.