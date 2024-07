L’oro nel nuoto di Ceccon parla anche di Verona

L’oro olimpico nel nuoto di Thomas Ceccon parla anche di Verona.

Verona celebra un trionfo grazie a Thomas Ceccon, che ha conquistato la medaglia d’oro per il nuoto ai Giochi Olimpici di Parigi. Fin da bambino, il campione, sognava di salire sul podio olimpico e con costanza, sacrificio e una determinazione incrollabile, ha trasformato quel sogno in realtà.

A 23 anni, originario di Schio, Thomas Ceccon ha trionfato nei 100 metri dorso, guidato dal suo allenatore di lunga data, Alberto Burlina. L’atleta si è allenato duramente al centro federale Castagnetti di Verona, attraversando migliaia di vasche per prepararsi a questo momento storico.

E non solo. Il campione, tesserato Fiamme Oro e Leosport ha “frequentato” anche Villafranca, come rivela il sindaco Roberto Dall’Oca sui social. “Grandissimo Thomas Ceccon. Averlo visto crescere a Villafranca con la Leosport è per tutti noi grande motivo di orgoglio. Complimenti al suo allenatore Alberto Burlina”

Questo grande risultato porta orgoglio non solo a lui, ma anche a Verona. La città celebra così l’oro olimpico di uno dei suoi atleti più promettenti.