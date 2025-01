Open day nelle scuole dell’infanzia di Verona: novità e offerta formativa

Open day nelle scuole dell’infanzia comunali di Verona: ecco l’offerta formativa.

Sabato 11 gennaio, giornata speciale per le famiglie: le 26 scuole dell’infanzia comunali di Verona aprono le porte per presentare l’offerta formativa dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni. L’iniziativa, organizzata dal Comune, si inserisce nel progetto di continuità educativa per i bambini da 0 a 6 anni.

Iscrizioni posticipate.

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025, inizialmente previste per gennaio, sono state posticipate dal 21 gennaio al 10 febbraio, seguendo le indicazioni del Ministero dell’Istruzione.

Un’offerta formativa ricca e innovativa.

L’assessora alle politiche educative Elisa La Paglia, sottolinea gli investimenti realizzati negli ultimi anni per migliorare le scuole dell’infanzia comunali. “Il Comune di Verona, che soddisfa il 30% della domanda con circa 1.700 bambini, punta su una formazione non solo ludica ma anche educativa, in collaborazione con le famiglie”.

Le novità.

Laboratori tematici : musica, inglese, teatro, scienze e persino educazione assistita con gli animali , per offrire esperienze significative di apprendimento.

: musica, inglese, teatro, scienze e persino , per offrire esperienze significative di apprendimento. Officine artistiche : nelle scuole Montessori (Colombare e Bacchiglione) , nuove attività creative per stimolare il pensiero e le abilità artistiche .

: nelle scuole , nuove attività creative per stimolare il . Laboratorio dei cento linguaggi: ispirato al metodo di Loris Malaguzzi, aperto a tutti i bambini e al territorio nella scuola Dall’Oca Bianca.

Nuovi spazi e miglioramenti strutturali.

Sono stati rinnovati gli arredi in 10 scuole , con particolare attenzione ai libri e ai materiali didattici .

in , con particolare attenzione ai . A Villa Are , si sta progettando un nuovo polo educativo per bambini da 0 a 6 anni, con un investimento di 3 milioni di euro .

, si sta progettando un nuovo con un investimento di . Giardini scolastici aperti: i genitori possono ora utilizzare gli spazi verdi delle scuole oltre l’orario scolastico, fino alle 17.

Supporto alle famiglie.

Per agevolare la conciliazione tra lavoro e famiglia, alcune scuole estenderanno l’orario fino alle 17:30 e verranno organizzati laboratori pomeridiani con il supporto di enti esterni.

Collaborazione con l’Università.

L’Università di Verona ha avviato un progetto di ricerca nelle scuole dell’infanzia per approfondire i processi educativi e relazionali della fascia 0-6 anni. Inoltre, è stato adottato il progetto TAO (Trasformare Accostamenti di culture diverse in Occasioni), che favorisce il dialogo interculturale.