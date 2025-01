Olimpiadi 2026, bando da 600mila euro per “accendere” Verona

Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi: il bando da 600mila euro per dare più smalto Verona.

Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 saranno dal 6 febbraio al 15 marzo 2026, e la Fondazione Cariverona lancia il bando da 600mila euro per dare ancora più lustro a Verona. L’evento che coinvolgerà Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, porterà l’attenzione del mondo sull’Italia e sulla nostra città.

Servirà per sostenere fino a tre progetti, per le province di Verona e Belluno. Lo scopo è quello di trasformare i Giochi in un’opportunità concreta di crescita sostenibile, sociale e culturale per i territori coinvolti. A Verona, l’Arena ospiterà la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e quella di apertura dei Giochi Paralimpici. A Belluno, Cortina d’Ampezzo sarà il cuore di diverse competizioni olimpiche.

Le finalità.

Avvicinare le comunità ai Giochi con eventi, percorsi educativi e campagne di sensibilizzazione. Creare attività culturali e sportive di qualità durante l’evento, promuovendo inclusione, diversità e sostenibilità. Integrare sport, cultura e valori olimpici, coinvolgendo scuole e associazioni.

Progetti e tempistiche.

I progetti dovranno essere realizzati tra aprile 2025 e giugno 2026. Solo sei candidature per provincia saranno accettate e potranno essere presentate online dal 3 al 28 febbraio 2025. Per accedere ai fondi, sarà essenziale lavorare in squadra: istituzioni, scuole, associazioni, imprese e cittadini dovranno collaborare per creare progetti utili anche dopo i Giochi.