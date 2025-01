Musei di Verona, domenica 5 nuovo appuntamento con l’ingresso a 1 euro

Musei Civici di Verona, domenica 5 gennaio ingresso a 1 euro.

Nuovo appuntamento il 5 gennaio 2025 con le domeniche a 1 euro nei Musei Civici di Verona, l’iniziativa che permette di visitare musei e monumenti a tariffa agevolata la prima domenica del mese. Per la Casa di Giulietta i biglietti saranno disponibili solo online – fino a esaurimento delle disponibilità – sul sito museiverona.com. Si consiglia comunque di acquistare il biglietto online in anticipo anche per visitare gli altri musei.

Di seguito le sedi coinvolte: Anfiteatro Arena, Casa di Giulietta (biglietti solo online, Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, Museo Archeologico al Teatro Romano, Museo degli Affreschi “G.B. Cavalcaselle” e Tomba di Giulietta, Museo di Castelvecchio, Museo di Storia Naturale, Museo Lapidario Maffeiano, Torre dei Lamberti (prenotazioni telefonando al numero 045 9273027).