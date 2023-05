Muraless Art hotel: parte il progetto “Adotta una stanza”

Muraless Art hotel a Verona: con “Adotta una stanza” le aziende potranno personalizzare con il proprio brand una delle sue 94 camere.

Dopo la recente inaugurazione, lo scorso marzo a Castel d’Azzano, Muraless Art hotel punta ora a proiettare le eccellenze del made in Italy nel mondo con il progetto “Adotta una stanza” rivolto alle aziende. Attraverso l’adozione di una delle 94 stanze realizzate da oltre 50 street artist di fama nazionale e internazionale, l’iniziativa vuole offrire alle imprese interessate la possibilità di dialogare con un pubblico proveniente da tutto il mondo e assegnare il proprio nome e brand per un anno o più alla stanza in cui maggiormente si immedesimano o dove si ritrovano in termini di produzioni e di stile, riservandosi così un posto nella visibilità offerta dalla struttura.

Ogni camera tematica omaggia l’eccellenza italiana in ogni settore: vino, opera lirica, cinema, motori, arte, architettura, design, storia, scienza, cibo, moda e musica.

Ambasciatori del made in Italy.

Il progetto nasce dal sogno dell’imprenditore veronese Gianmaria Villa di creare una nuova offerta originale. “Con Muraless Art hotel si realizza un incontro tra la novità del genere artistico unendola alle unicità “classiche” di cui è ricco il territorio locale e nazionale, declinandola abbracciando il made in Italy, facendosene ambasciatore presso un pubblico business e leisure proveniente da tutto il mondo.

Le aziende partner possono personalizzare la camera con il proprio nome, entrando nel circuito di comunicazione di questa realtà, tra ricettività alberghiera e valorizzazione del territorio e della cultura del genio italiano. Dai grandi classici dell’arte italiana alle inebriati scenografie e atmosfere della lirica, dalla storia dell’antica Roma ai grandi papi, dagli Etruschi ai grandi navigatori, fino a Dante Alighieri, ma anche il genio di alcuni celebri scienziati italiani. Non mancano i simboli eterni del cinema, della moda, dei motori, del design e dell’enogastronomia, con stanze dedicate ad alcuni prodotti tipici italiani quali la pizza, il gelato, il caffè, il tortellino, il pandoro di Verona e i grandi vini italiani”.