Alla Mostra del Cinema di Venezia, premiate quattro giovani veronesi: ecco chi sono.

Quattro giovani veronesi, prodigi dei cartoon 3D, hanno vinto i prestigiosi Draghi d’Oro, consegnati da Side Academy alla Mostra del Cinema di Venezia. I premiati sono Clara Toaiari di Legnago, Greta Zenari di San Martino Buon Albergo, Lucrezia Grassi di Verona e Maria Pertseva, originaria di Mosca ma residente a Peschiera del Garda.

Clara ha vinto per il miglior progetto, Greta per il miglior personaggio, Lucrezia per la miglior animazione e Maria per il miglior progetto avanzato. La cerimonia si è svolta durante la presentazione del cortometraggio 3D “Willy – Different is good”, dedicato a Willy Monteiro.

Side Academy è un’accademia di Verona specializzata in computer grafica e animazione 3D, riconosciuta a livello mondiale.