Ubriachi e risse a bottigliate, sigilli a tre negozi in via Calvi.

Questa mattina la polizia ha messo i sigilli a tre negozi in Via Calvi: “Singh Jora Shop”, “Frutta e verdura” e “Go Fame”. La decisione è stata presa per problemi di ordine pubblico nell’area, rendendo difficile per i cittadini utilizzare lo spazio in modo sicuro.

I residenti avevano segnalato più volte situazioni di pericolo, e la polizia dopo vari controlli, ha confermato la presenza di alcol venduto a persone già ubriache, risse frequenti tra stranieri e cocci di bottiglia abbandonati nei giardini e sui marciapiedi. Inoltre, sono stati trovati molti clienti con precedenti penali legati a reati contro il patrimonio, le persone e per stupefacenti.