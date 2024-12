La Mela di Verona: il succoso regalo di Natale per gli alunni della Dorigo.

Oggi mercoledì 11 dicembre, la Mela di Verona è stata il succoso regalo di Natale per gli alunni della Luigi Dorigo. A San Michele Extra, Piazza del Popolo si è riempita di allegria e di cappellini rossi di 150 alunni della scuola primaria. Tutti assieme hanno portato il loro entusiasmo al Mercato a Km Zero di Campagna Amica. Tra canti natalizi e sorrisi, i bambini hanno vissuto una mattinata speciale all’insegna della genuinità e del territorio.

Un dono di Natale gustoso e a km zero.

I piccoli partecipanti non sono tornati a casa a mani vuote: ognuno di loro ha ricevuto un chilogrammo di Mele di Verona, confezionate in sacchettini con il marchio “Mela di Verona”, simbolo della qualità e della territorialità dei prodotti locali. Un regalo gustoso e salutare, perfetto per celebrare le festività.

La visita di oggi non è stata un evento isolato. A ottobre, gli stessi alunni avevano partecipato a una lezione molto particolare sul Treno della Salute, scoprendo l’importanza di una sana alimentazione grazie al progetto #seminsegni promosso da Donne Coldiretti. Tra ruote della stagionalità e giochi educativi, i bambini avevano imparato quanto frutta e verdura di stagione siano fondamentali per crescere sani e forti.

Stamattina, quel viaggio educativo si è concluso con la distribuzione delle mele al Mercato di San Michele, grazie alla collaborazione con Vik School, che propone metodi di apprendimento innovativi, anche tramite app interattive, per sensibilizzare i più giovani sui temi legati al cibo e alla salute.

La torta di Sebastiano.

Dopo aver ricevuto le loro mele, i bambini hanno avuto una dolce sorpresa: una fetta di torta di mele preparata dallo chef contadino Sebastiano Poli, dell’agriturismo Corte Vecia.

L’evento è stato reso possibile grazie all’impegno di Donne Coldiretti Verona, rappresentate da Franca Castellani, e al supporto del presidente della Settima Circoscrizione, Carlo Pozzerle. Insieme, hanno trasformato una semplice giornata al mercato in un momento di festa e di apprendimento per i giovani alunni.